Группа «Восток» поразила пункты дислокации ВСУ на южнодонецком направлении

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что передовые подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) с помощью артиллерии поразили пункт управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) западнее Времевки. Его слова приводит РИА Новости.

Чехов добавил, что российские военные также уничтожили пункты временной дислокации ВСУ на южнодонецком направлении — в частности, в Старомайорском, Новомихайловке, Угледаре и Константиновке Донецкой Народной Республики. Экипажи российской бомбардировочной, штурмовой и армейской авиацией также поразили места скопления живой силы и техники ВСУ районах Урожайного, Старомайорского, совхоза «Октябрь» и севернее Владимировки.

Ранее Чехов рассказал о героизме российского лейтенанта танкового взвода Наиля Ибрагимова в ходе спецоперации на Украине. Он поразил ВСУ, обратив противника в бегство.