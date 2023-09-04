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05:39, 4 сентября 2023Россия

Российские военные поразили пункт управления ВСУ под Времевкой

Группа «Восток» поразила пункты дислокации ВСУ на южнодонецком направлении

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новоси

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что передовые подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) с помощью артиллерии поразили пункт управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) западнее Времевки. Его слова приводит РИА Новости.

Чехов добавил, что российские военные также уничтожили пункты временной дислокации ВСУ на южнодонецком направлении — в частности, в Старомайорском, Новомихайловке, Угледаре и Константиновке Донецкой Народной Республики. Экипажи российской бомбардировочной, штурмовой и армейской авиацией также поразили места скопления живой силы и техники ВСУ районах Урожайного, Старомайорского, совхоза «Октябрь» и севернее Владимировки.

Ранее Чехов рассказал о героизме российского лейтенанта танкового взвода Наиля Ибрагимова в ходе спецоперации на Украине. Он поразил ВСУ, обратив противника в бегство.

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