В России резко увеличили лимиты выдачи ипотеки по ряду программ

Кабмин поднял лимиты выдачи ипотеки по программам с господдержкой на ₽1,9 трлн

Правительство России увеличило лимиты выдачи ипотеки по программам с господдержкой — суммарно на 1,9 триллиона рублей. Изменения коснулись четырех программ, следует из постановления, опубликованного на сайте Кабмина.

Так, лимит по «Дальневосточной ипотеке» вырос с 450 миллиардов до 1,3 триллиона рублей, по «Ипотеке для IT-специалистов» — с 240 до 500 миллиардов рублей. В то же время по льготной ипотеке на новостройки лимит повысился с 4,5 до 5 триллионов рублей, а по семейной ипотеке — с 3,1 до 3,4 миллиарда рублей.

В середине июля федеральная компания «Этажи» сообщила, что лимиты по ипотеке с господдержкой израсходованы на 86 процентов по объему выделенных денег и на 96 — по количеству выданных кредитов. Ситуация привела к тому, что на первичном рынке стали резко расти цены.

На данный момент россияне могут взять кредит для приобретения жилья по программе «Льготная ипотека на новостройки» под восемь процентов годовых, «Семейная ипотека» под шесть процентов, «Дальневосточная ипотека» под два процента, «Льготная ипотека для IТ-специалистов» под пять процентов, а также ипотека для новых регионов под два процента.