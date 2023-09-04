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13:15, 4 сентября 2023Среда обитания

Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры в Москве

ЦИАН: самая дорогая квартира в Москве находится в ЖК «Золотой», стоит ₽3,95 млрд

Фото: Zolotoy

Самая дорогая квартира в Москве находится в жилом комплексе (ЖК) «Золотой» на Софийской набережной — ее окна выходят на Кремль. В квартире класса de luxe девять комнат общей площадью 872 квадратных метра. Жилье, выставленное на ЦИАН, продается за 3,95 миллиарда рублей.

Жилье расположено в отдельно стоящем историческом особняке, который является частью жилого квартала. В квартире есть собственная терраса и балкон с видом на башни Кремля, Успенский собор и храм Христа Спасителя. Во дворе комплекса есть частный сад площадью 42 квадратных метра.

Квартира выполнена в современном стиле, каждая из комнат сделана из натуральных материалов и представлена в определенной цветовой гамме. В квартире есть барная стойка минимум на шесть человек, домашняя библиотека с высокими потолками, тренажерный зал и камин.

Как пишет издание «Комсомольская правда», квартира на Софийской набережной вытеснила с первого места в рейтинге самого дорогого жилья столицы пентхаус в новостройке с видом на Триумфальную площадь. Цена жилья общей площадью более 1000 квадратных метров стартовала от 3,1 миллиарда рублей.

Продающаяся квартира в центре Москвы на данный момент является и самой дорогой в России. Ранее самым дорогим жильем в стране была признана квартира в Пресненском районе Москвы. Пентхаус площадью почти тысяча квадратных метров — по 3,4 миллиона рублей за «квадрат» — оценивался в 3,25 миллиарда рублей.

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    Мария Грушко
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