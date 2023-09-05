В Кремле опровергли связь решений Путина и Си Цзиньпина не ехать на саммит G20

Песков: Путин и Си Цзиньпин не координировали решения не ехать на саммит G20

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин не координировали между собой решение не ехать на саммит G20, который пройдет в Индии 9-10 сентября. Связь решений глав государств опроверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

На вопрос, принимались ли эти решения в координации лидеров стран между собой или согласно собственным соображениям каждой стороны, официальный представитель Кремля ответил, что и Путин, и Си Цзиньпин отказались от поездки на саммит «исходя из собственных графиков».

Ранее в канцелярии премьер-министра Индии Нарендры Моди по итогу телефонного разговора с Путиным сообщили, что Россию на саммите G20 в Нью-Дели 9-10 сентября представит министр иностранных дел Сергей Лавров.

4 сентября МИД Китая официально подтвердил отказ Си Цзиньпина ехать на саммит G20. В Пекине сообщили, что страну будет представлять премьер Госсовета КНР Ли Цян.