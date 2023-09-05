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11:54, 5 сентября 2023Бывший СССР

Глава МИД Абхазии ушел в отставку

ТАСС: глава МИД Абхазии Ардзинба подал заявление об отставке

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба подал заявление об отставке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД республики.

В ведомстве заявили, что Ардзинба сообщил о своем уходе с должности коллективу министерства, а также написал соответствующее заявление.

При этом отмечается, что официальной информации об уходе Ардзинбы с поста пока нет.

В августе глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил об уходе в отставку. По его словам, это связано с тем, что отношение властей Азербайджана к нему создают искусственные проблемы.

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    Алевтина Запольская
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