Глава МИД Абхазии ушел в отставку

ТАСС: глава МИД Абхазии Ардзинба подал заявление об отставке

Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба подал заявление об отставке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД республики.

В ведомстве заявили, что Ардзинба сообщил о своем уходе с должности коллективу министерства, а также написал соответствующее заявление.

При этом отмечается, что официальной информации об уходе Ардзинбы с поста пока нет.

В августе глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил об уходе в отставку. По его словам, это связано с тем, что отношение властей Азербайджана к нему создают искусственные проблемы.