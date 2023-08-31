Глава Нагорно-Карабахской республики подал в отставку

Глава НКР Арутюнян заявил об уходе в отставку с 1 сентября

Глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян заявил об уходе в отставку с 1 сентября. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

По словам Арутюняна, такое решение связано с тем, что его биография и отношение к нему со стороны властей Азербайджана создают искусственные проблемы с точки зрения последующих шагов и реализации гибкой политики. Он также отметил, что поражение в войне и послевоенные сложности снизили уровень доверия населения к властям, что, по его мнению, мешает должному управлению.

«Это окончательное решение, я принял его еще два дня назад с учетом моих контактов с внутренними и внешними акторами, а также широкой общественностью в последние недели. Это исключительно мое, взвешенное решение, принятое на основе анализа имеющихся у меня данных», — заявил глава НКР.

В заключение Арутюнян добавил, что продолжит жить со своей семьей в Нагорном Карабахе, пообещав вносить и дальше вклад в обеспечение безопасности и «нести свою долю ответственности» за будущее региона.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщал о передаче Азербайджану новых предложений по подписанию мирного договора. До этого он отмечал, что Ереван может подписать соответствующее соглашение в этом году, но при условии начала диалога между Баку и Степанакертом (столицей непризнанной НКР, — прим. «Ленты.ру»).