Ереван передал Баку новые предложения по мирному соглашению

Пашинян: Ереван передал Баку новые предложения по подписанию соглашения

Ереван передал Баку новые предложения по подписанию соглашения. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает ТАСС.

«Я хочу подчеркнуть приверженность Армении мирной повестке. Должен сообщить вам, что мы направили азербайджанской стороне наше новое предложение по мирному договору между Арменией и Азербайджаном», — указал он.

В июле Пашинян отметил, что Армения может подписать мирный договор с Азербайджаном в этом году, но при условии, что начнется диалог между Баку и Степанакертом (столицей непризнанной Нагорно-Карабахской республики).

Между тем президент Азербайджана Ильхам Алиев допустил, что заключение мирного договора с Ереваном может состояться уже в этом году. По его словам, Армении «пришлось сделать очень важное заявление» о признании границ Азербайджана, включая территорию Карабаха и восьми азербайджанских анклавов на территории республики.