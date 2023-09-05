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10:54, 5 сентября 2023Бывший СССР

Глава украинского Антимонопольного комитета решила уйти в отставку

Лидер «Слуги народа» в Раде Арахамия: глава АМК Украины решила уйти в отставку
Давид Арахамия

Давид Арахамия. Фото: Maxym Marusenko / NurPhoto / Getty Images

Глава Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Ольга Пищанская подала заявление об отставке, сообщил глава фракции партии президента республики Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. Об этом сообщает РИА Новости.

«Поступило заявление об увольнении главы АМКУ», — рассказал он. Парламент Украины намерен рассмотреть заявление Пищанской во вторник.

Ранее советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко рассказал, что отставка министра обороны Украины Алексея Резникова нужна для перезагрузки доверия.

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    Алевтина Запольская
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