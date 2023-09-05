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10:32, 5 сентября 2023Бывший СССР

В Киеве объяснили отставку Резникова перезагрузкой доверия

Офис Зеленского объяснил уход главы Минобороны Резникова перезагрузкой доверия

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Отставка министра обороны Украины Алексея Резникова нужна для перезагрузки доверия. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко, пишет газета Financial Times.

«Сергей Лещенко (…) заявил, что смена руководства необходима для "улучшения коммуникации по чувствительным темам в обществе" и перезагрузки "доверия"», — говорится в материале.

Кроме того, отмечается, что он указал на крымскотатарскую принадлежность главы Фонда госимущества Украины Рустема Умерова, который станет преемником Резникова, как на «бескомпромиссный сигнал» Москве о планах Киева по ситуации с Крымом. По информации Financial Times, Умеров имеет тесные связи с руководством Турции и государствами Ближнего Востока.

Ранее об увольнении министра обороны Украины сообщил президент страны Владимир Зеленский. Отставного главу ведомства, занимавшего свой пост с ноября 2021 года, назначат послом республики в Великобритании.

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    Кристина Есикова
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