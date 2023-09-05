В Бельгии сравнили истребители F-16 для Украины с просроченным лекарством

Бельгийский генерал Гетинк: F-16 станут для Украины просроченным лекарством

Поставки истребителей F-16 станут для Украины просроченным лекарством, украинские военные не будут придерживаться нормативов их эксплуатации. Об этом заявил начальник управления материального обеспечения армии Бельгии генерал-лейтенант Фредерик Гетинк в интервью изданию De Standaard.

По его словам, предоставление Украине старых, предназначенных для списания истребителей F-16 только поставит под угрозу жизни их пилотов. Генерал сравнил это с поставками просроченных лекарств в Африку.

«Когда наши самолеты отправляются на пенсию, они изношены. Эти самолеты уже налетали столько часов, что их конструкция просто износилась. Нельзя отправлять на Украину самолеты, которые вы сами уже не будете использовать», — предупредил Гетинк.

Он напомнил, что Бельгия уже отправила на Украину бронемашины Lynx, грузовики Volvo, боеприпасы, топливо и медикаменты. «Это не означает, что мы вскоре сможем отправить на Украину старые F-16, как только нам будут поставлены первые F-35», — добавил Гетинк.

Ранее экс-министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о создании коалиции стран, которые обучат пилотов управлению истребителями F-16. Одной из них стала Бельгия.