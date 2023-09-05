Российский тренер по прыжкам на батуте развращал детей на рабочем месте

В Тюмени 32-летний тренер по прыжкам на батуте развращал детей на рабочем месте

В Тюмени полиция задержала 32-летнего местного жителя по подозрению в совращении детей. Об этом сообщает 72.RU со ссылкой на свои источники.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статьям 131 («Изнасилование») и 135 («Развратные действия») УК РФ. Сейчас он находится в СИЗО.

По данным издания, мужчина работал тренером по прыжкам в одном из батутных центров города. Пока известно как минимум об одном эпизоде растления малолетней. С девочкой тренер познакомился в батутном центре. Они начали переписываться и созваниваться, а потом якобы подросток сама проявила инициативу и предложила встретиться. После у них случились интимные отношения, в том числе в подъезде многоэтажки. При этом тренер знал о возрасте школьницы.

По информации портала «Наш Город», мужчина даже записал интимное видео с 12-летней девочкой. Свою вину он признал. Сейчас полиция устанавливает число пострадавших.

Ранее в Подмосковье задержали тренера по легкой атлетике из школы олимпийского резерва по подозрению в педофилии.

