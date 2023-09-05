Байден встретится с премьер-министром Индии

Президент США Байден встретится в Индии с премьер-министром страны Моди

Президент США Джо Байден в Индии проведет переговоры с премьер-министром страны Нарендрой Моди, а также поднимет вопросы оказания помощи развивающимся странам, климата и технологий на саммите «Группы двадцати» (G20). Об этом заявил советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, трансляция брифинга доступна на YouTube-канале Белого дома.

Двусторонняя встреча состоится 8 сентября, а 9-10 сентября американский лидер примет участие в официальных сессиях саммита. «Отправляясь в Нью-Дели, мы сфокусированы на помощи развивающимся странам и достижении прогресса в ключевых для американцев сферах: от климата до технологий», — подчеркнул Салливан.

Ранее в канцелярии Моди по итогу телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным сообщили, что Россию на саммите G20 представит министр иностранных дел Сергей Лавров.