Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:48, 5 сентября 2023Мир

Байден встретится с премьер-министром Индии

Президент США Байден встретится в Индии с премьер-министром страны Моди
СюжетСаммит G20
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Bonnie Cash / Reuters

Президент США Джо Байден в Индии проведет переговоры с премьер-министром страны Нарендрой Моди, а также поднимет вопросы оказания помощи развивающимся странам, климата и технологий на саммите «Группы двадцати» (G20). Об этом заявил советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, трансляция брифинга доступна на YouTube-канале Белого дома.

Двусторонняя встреча состоится 8 сентября, а 9-10 сентября американский лидер примет участие в официальных сессиях саммита. «Отправляясь в Нью-Дели, мы сфокусированы на помощи развивающимся странам и достижении прогресса в ключевых для американцев сферах: от климата до технологий», — подчеркнул Салливан.

Ранее в канцелярии Моди по итогу телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным сообщили, что Россию на саммите G20 представит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Эрдоган оценил встречу с Путиным

    На Украине предупредили о дестабилизации ситуации из-за одного требования Запада

    United Airlines приостановила все полеты на территории США

    США проведут новый пуск МБР Minuteman III

    США попросят КНДР не поставлять оружие в Россию

    Футболист купил самый дорогой автомобиль в мире

    ВСУ повторно атаковали детский сад в Донецке

    Минобороны сообщило об уничтоженном БПЛА над Белгородской областью

    В США заявили о неспособности Запада изменить ситуацию на Украине

    Россия возобновила авиасообщение с азиатской страной спустя 30 лет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости