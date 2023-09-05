Российские войска уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ под Донецком

Минобороны заявило об уничтожении пункта управления беспилотниками ВСУ в ДНР

Российские войска уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Первомайского Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, подразделения «Южной» группировки войск совместно с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки украинских штурмовиков в районе Клещеевки и Веселого ДНР.