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15:23, 5 сентября 2023Россия

Российские войска уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ под Донецком

Минобороны заявило об уничтожении пункта управления беспилотниками ВСУ в ДНР

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Первомайского Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, подразделения «Южной» группировки войск совместно с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки украинских штурмовиков в районе Клещеевки и Веселого ДНР.

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