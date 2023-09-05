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12:04, 5 сентября 2023Россия

Шойгу назвал число сбитых российской системой ПВО украинских беспилотников

Шойгу заявил о тысяче сбитых за месяц системой ПВО украинских беспилотников

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) за прошедший месяц сбила более тысячи украинских беспилотников. Такое число в ходе выступления на селекторном совещании назвал глава Минобороны Сергей Шойгу. Его слова во вторник, 5 сентября, приводит пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«В результате грамотных действий наших боевых расчетов за прошедший месяц сбито 159 реактивных снарядов HIMARS, свыше тысячи беспилотных летательных аппаратов, 13 крылатых ракет», — сказал министр.

Ранее он отмечал, что Киев в зоне проведения СВО несет большое потери. По его оценкам, только за 3 сентября Вооруженные силы Украины потеряли шесть танков на работинском направлении.

Также известно, что с начала так называемого наступления потери противника превысили 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружения. Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года.

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    Евгения Куликова
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