Шойгу оценил потери Украины

Шойгу заявил о больших потерях Украины в ходе российской спецоперации

Украина терпит большие потери в ходе проведения Россией специальной военной операции. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

По оценке главы Минобороны, за 3 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли шесть танков на работинском направлении. Помимо этого, за последнюю неделю российские военные уничтожили семь безэкипажных катеров ВСУ.

В июне глава Шойгу сообщал, что Вооруженные силы Украины за время контрнаступления потеряли более 26 тысяч бойцов.

В августе он рассказал, что противник не может добиться успехов в «разрекламированном контрнаступлении» благодаря высокому уровню боевой подготовки и слаженным действиям российских военнослужащих.