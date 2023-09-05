В Якутии испытали способные заменить авиаперевозку вездеходы

В Якутии испытали вездеходы «Бурлак», способные заменить авиаперевозку продуктов

В Якутии испытали вездеходы «Бурлак», способные заменить авиаперевозку продуктов и товаров в труднодоступные районы. Об этом сообщает портал «ЯСИА».

Летние испытания машин на бездорожье длились с 8 по 29 августа. В них участвовали представители Русского географического общества и Российского союза спасателей, водители-испытатели компании «Вездеходы "Бурлак"» и магистрант СВФУ Эркин Питерский под руководством почетного полярника России Николая Находкина. Группа исследовала состояние зимника Удачный — Оленек и общую проходимость дорог в северо-западной части Якутии.

«"Бурлак", помимо отличных вездеходных качеств, отличается тем, что может перевозить две тонны груза и полторы тонны на прицепе», — рассказал Находкин. Он добавил, что приспособленная к низким температурам арктическая техника плохо ведет себя на жаре, а в Якутии необходимы машины, способные работать круглый год.

Участники испытаний отметили, что перевозка товаров вездеходами значительно снизит их стоимость и расходы из госбюджета. Члены экспедиции пришли к выводу, что в республике необходимо создать концепцию по обеспечению малых населенных пунктов доступными продуктами и единую вездеходную компанию, которая могла бы заняться подготовкой водителей.

Ранее в России представили автобус для работы в условиях Арктики. Машина рассчитана на перевозку 22 пассажиров и имеет ряд особенностей, позволяющих выполнять рейсы в самых суровых температурных режимах.