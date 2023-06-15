В России официально представили автобус для работы в условиях Арктики

Арктический автобус «Урал-427701-75» представили на форуме в Челябинске

Производители официально представили автобус для работы в условиях Арктики. Транспортное средство презентовали на форуме в Челябинске. Об этом сообщает издание «Таймырский телеграф», опубликовавшее фотографии транспортного средства.

Автобус «Урал-427701-75» имеет ряд особенностей, позволяющих выполнять рейсы в самых суровых температурных режимах. В частности, кузов обладает увеличенной толщиной утеплителя, а комфорт в салоне обеспечивает улучшенная система вентиляции и обогрева, а также кондиционер с системой распределения воздушных потоков.

Автобус рассчитан на перевозку 22 пассажиров. Разработчики уже подготовили предложения по серийному производству транспортного средства.

В марте этого года российский блогер добрался до Арктики на 42-летнем Москвиче с неисправной печкой. Решить проблему удалось с помощью валенок, которые пришлось надеть ехавшему на заднем сидении пассажиру. Помимо этого, путешественники запаслись лопатами на тот случай, если придется откапывать застрявший в снегу автомобиль.