69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
11:00, 15 июня 202369-я параллель

В России официально представили автобус для работы в условиях Арктики

Арктический автобус «Урал-427701-75» представили на форуме в Челябинске
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Автомобильный завод «УРАЛ»

Производители официально представили автобус для работы в условиях Арктики. Транспортное средство презентовали на форуме в Челябинске. Об этом сообщает издание «Таймырский телеграф», опубликовавшее фотографии транспортного средства.

Автобус «Урал-427701-75» имеет ряд особенностей, позволяющих выполнять рейсы в самых суровых температурных режимах. В частности, кузов обладает увеличенной толщиной утеплителя, а комфорт в салоне обеспечивает улучшенная система вентиляции и обогрева, а также кондиционер с системой распределения воздушных потоков.

Автобус рассчитан на перевозку 22 пассажиров. Разработчики уже подготовили предложения по серийному производству транспортного средства.

В марте этого года российский блогер добрался до Арктики на 42-летнем Москвиче с неисправной печкой. Решить проблему удалось с помощью валенок, которые пришлось надеть ехавшему на заднем сидении пассажиру. Помимо этого, путешественники запаслись лопатами на тот случай, если придется откапывать застрявший в снегу автомобиль.

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости
    Делимханов заявил о выполнении «Ахматом» задач в Белгородской области
    ФСБ поймала с поличным планировавшего теракт россиянина
    Бывший футболист «Анжи» рассказал о возмутившем его жену кавказском обычае
    Власти Кирова опровергли массовый выкуп недвижимости у горожан
    Вайкуле порассуждала о сносе советских памятников в Латвии
    Власти России пообещали опережающий ожидания рост ВВП
    Жительница Крыма описала момент детонации беспилотника
    Эстония призовет НАТО повысить нижнюю границу военных расходов
    В экологию России вложат сотни миллиардов рублей
    Создан «карманный» биопринтер для восстановления тканей
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.