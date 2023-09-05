Уничтоженный в Запорожской области танк Challenger 2 попал на видео

Уничтоженный ВС РФ британский танк Challenger 2 попал на видео

Первый уничтоженный на Украине британский танк Challenger 2, который был передан Киеву Лондоном, попал на видео. Кадры с места событий опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

На опубликованной записи видно охваченный пламенем британский танк, который стоит на обочине дороги. Судя по кадрам, их сняли из машины, проезжающей мимо пылающего танка.

Ранее американский журнал Forbes сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России впервые уничтожили танк Challenger 2, поставленный Киеву Великобританией. Автор статьи сослался на видео, предположительно, снятое в районе села Работино Запорожской области.

Отмечается, что потеря танка произошла всего через несколько дней после того, как Министерство обороны Украины продемонстрировало этот танк в видеоинтервью с бригадой.