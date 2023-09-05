Стало известно об уничтожении Challenger 2 в районе Работино

Forbes: российские войска впервые уничтожили танк Challenger 2

Вооруженные силы (ВС) России впервые уничтожили танк Challenger 2, поставленный Киеву Великобританией. Об этом сообщает американский журнал Forbes.

«Похоже, украинские вооруженные силы потеряли свой первый танк Challenger 2», — сообщили в издании.

Автор ссылается на видео, предположительно снятое в районе села Работино Запорожской области. На кадрах видно горящий британский танк 82-й десантно-штурмовой бригады на обочине дороги.

Отмечается, что потеря танка произошла всего через несколько дней после того, как Министерство обороны Украины продемонстрировало его в видеоинтервью с бригадой.

В августе Forbes сообщал, что недавно отправленная на фронт 82-я десантно-штурмовая бригада Вооруженных сил Украины начала терять технику. Подразделение уже списало около 20 машин M1132.