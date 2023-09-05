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12:21, 5 сентября 2023Ценности

Парикмахер показал правильный способ почистить расческу от волос

Фото: alekso94 / Shutterstock / Fotodom

Парикмахер Мэтт Ньюман из США показал правильный способ почистить расческу от волос. Соответствующая публикация появилась на его странице в TikTok.

Вопреки распространенному мнению недостаточно удалить оставшиеся на инструменте пряди. По словам специалиста, также потребуется замочить изделие в теплой воде с добавлением шампуня. Впоследствии необходимо смыть мыльную воду и тщательно протереть основание предмета, окончательно избавив его от загрязнений.

При этом эксперт также дал рекомендации по сушке расчески, посоветовав для этого поместить ее на расстеленное полотенце.

В августе блогерша Десарай Рабб раскрыла правильный способ мытья головы. В первую очередь инфлюэнсерша призвала избегать горячей воды, чтобы не пересушивать кожу. Помимо этого, она посоветовала вспенивать шампунь в руках перед нанесением на волосы.

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    Алина Гостева
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