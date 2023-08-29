Раскрыт правильный способ мытья головы

Блогерша Десарай Рабб раскрыла правильный способ мытья головы. Соответствующей информацией она поделилась в своем TikTok.

В первую очередь инфлюэнсерша с никнеймом @beautybydesaray призвала избегать горячей воды, чтобы не пересушивать кожу головы. Помимо этого, она посоветовала вспенивать шампунь в руках перед нанесением на волосы. По ее словам, такой способ мытья позволит сэкономить продукт.

Кроме того, Рабб уточнила, что локоны необходимо очищать дважды. Причем, по ее словам, кончики промывать не нужно, поскольку шампунь их сушит. В заключение юзерша рекомендовала прочесывать влажные волосы руками во время ополаскивания, чтобы полностью удалить остатки средств.

Ранее в августе парикмахер Рэйчел Валентайн из Австралии перечислила действенные способы отрастить волосы. В первую очередь инфлюэнсерша рассказала, что не стоит недооценивать массаж кожи головы. Кроме того, специалистка рекомендовала регулярно заниматься спортом, чтобы разгонять кровь по всему телу и ускорять рост новых прядей.