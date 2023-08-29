Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:26, 29 августа 2023Ценности

Раскрыт правильный способ мытья головы

Фото: Annette Riedl / dpa / Globallookpress.com

Блогерша Десарай Рабб раскрыла правильный способ мытья головы. Соответствующей информацией она поделилась в своем TikTok.

В первую очередь инфлюэнсерша с никнеймом @beautybydesaray призвала избегать горячей воды, чтобы не пересушивать кожу головы. Помимо этого, она посоветовала вспенивать шампунь в руках перед нанесением на волосы. По ее словам, такой способ мытья позволит сэкономить продукт.

Кроме того, Рабб уточнила, что локоны необходимо очищать дважды. Причем, по ее словам, кончики промывать не нужно, поскольку шампунь их сушит. В заключение юзерша рекомендовала прочесывать влажные волосы руками во время ополаскивания, чтобы полностью удалить остатки средств.

Ранее в августе парикмахер Рэйчел Валентайн из Австралии перечислила действенные способы отрастить волосы. В первую очередь инфлюэнсерша рассказала, что не стоит недооценивать массаж кожи головы. Кроме того, специалистка рекомендовала регулярно заниматься спортом, чтобы разгонять кровь по всему телу и ускорять рост новых прядей.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны впервые заявило о перехвате противокорабельной ракеты ВСУ «Нептун»

    Появились подробности исчезновения российской фигуристки-чемпионки в Москве

    В Литве призвали не превращать закрытие КПП на границе с Белоруссией в спорт

    Во «ВКонтакте» появилась уникальная функция

    Российские школьники решили рассказать всю правду об учителях

    Российские войска отразили атаку штурмовиков ВСУ на одном из направлений

    Минобороны заявило об отражении шести атак ВСУ на купянском направлении

    Российские войска нанесли ракетный удар по эшелону ВСУ с боеприпасами в ДНР

    Российские войска отбили три атаки ВСУ на одном направлении

    США отменили секретный запуск ракеты с российским двигателем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости