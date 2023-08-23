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20:16, 23 августа 2023Ценности

Парикмахер перечислила действенные способы отрастить волосы

Фото: Unsplash

Парикмахер Рэйчел Валентайн из Австралии перечислила действенные способы отрастить волосы. Соответствующую информацию она разместила в своем TikTok.

В первую очередь инфлюэнсерша с никнеймом @rachelvalentinehair рассказала, что не стоит недооценивать массаж кожи головы. «Чем лучше идет приток крови, тем легче волосяным фолликулам будет получать необходимые питательные вещества», — пояснила она.

Помимо этого, эксперт отметила важность мытья волос два раза подряд, а также тщательного смывания пены. Кроме того, специалистка рекомендовала регулярно заниматься спортом, чтобы разгонять кровь по всему телу и ускорять рост новых волос. В заключение Валентайн уточнила, что необходимо увеличить потребление белка и воды.

Ранее стилист-имиджмейкер Сергей Матреничев назвал россиянам простые способы улучшить состояние волос. В первую очередь эксперт отметил, что использования одного шампуня недостаточно. Помимо этого, он посоветовал применять маски с протеинами шелка или пшеницы с восстанавливающим эффектом.

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    Екатерина Ештокина
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