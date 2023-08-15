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14:29, 15 августа 2023Ценности

Стилист назвал россиянам простые способы улучшить состояние волос

Фото: Unsplash

Cтилист-имиджмейкер Сергей Матреничев назвал россиянам простые способы улучшить состояние волос. Соответствующую информацию публикует портал «А теперь внимание!».

В первую очередь, эксперт отметил, что использования одного шампуня недостаточно. «Мы рекомендуем мыть волосы не чаще 2-3 раз в неделю, чтобы не нарушить баланс влажности кожи головы», — уточнил он.

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Помимо этого, собеседник издания посоветовал использовать маски с протеинами шелка или пшеницы с восстанавливающим эффектом. Затем, как утверждает Матреничев, важно наносить кондиционер, который делает пряди более блестящими и позволяет их легче расчесать.

«Перед тем, как высушить и уложить волосы, нанесите масло или спрей с термозащитой. Когда укладка готова, в корни волос побрызгайте сухой шампунь — он позволит проносить укладку чуть дольше», — заключил стилист.

В июне парикмахер Рэйчел Валентайн раскрыла правильный способ ухода за волосами в отпуске. Эксперт отметила важность использования несмываемых средств с SPF-защитой для волос. Среди прочего специалистка заявила, что мокрые от воды пряди не стоит стягивать резинкой, поскольку это приводит к их повреждению.

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    Екатерина Ештокина
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