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12:33, 5 сентября 2023Экономика

Криптомошенники украли у россиян 50 миллионов долларов

ШАРД: за полгода ущерб россиян от криптовалютных пирамид составил более $50 млн

Фото: Pierre Borthiry – Peiobty / Unsplash

Общий ущерб россиян от деятельности самых крупных криптовалютных пирамид за первую половину 2023 года достиг 50 миллионов долларов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на результаты исследования сервиса безопасности криптоактивов ШАРД.

Криптовалютные пирамиды отличаются от обычных финансовых пирамид только тем, что мошенники привлекают и крадут деньги в криптовалюте, причем как в специально созданных для этих целей токенах, так и в распространенных (биткоин, эфир, стейблкоин USDT), пояснили аналитики.

Доля таких пирамид в общем числе финансовых пирамид становится больше с каждым годом — в 2022 году она составляла 58 процентов, а в первые шесть месяцев 2023 года превысила 70 процентов. Всего, по данным ЦБ, в России выявлено более 2,8 тысячи финансовых пирамид.

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Чаще всего криптовалютные пирамиды создают бывшие участники других «рухнувших» пирамид, избежавшие ответственности. Такие проекты живут всего по два-четыре месяца. По словам специалистов ШАРД, они «набирают свою аудиторию и нужный объем средств и прекращают деятельность, однако не всегда делают это одномоментно, в связи с чем нет множества обращений от пострадавших в правоохранительные органы».

Участники криптопирамид подвергаются психологическому воздействию со стороны организаторов — их учат постоянно находиться в ожидании прибыли. Чтобы обмануть как можно больше людей, мошенники проводят агрессивные рекламные кампании, завлекая не только быстрым заработком, но и технологической моделью, наличием собственной криптовалюты, а иногда даже собственной метавселенной.

Ранее в банке ВТБ предупредили россиян о новой мошеннической схеме. Злоумышленники стали притворяться сотрудниками «Госуслуг» и Центробанка и убеждать россиян положить деньги на депозит в банке. Фейковый сотрудник ЦБ рассказывает гражданам, что те могут разместить средства на «безопасном» счете и даже получить дополнительные деньги с накоплений, так называемый кешбэк. Получив доступ к счету клиента, мошенники выводят деньги со счета и исчезают.

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    Софья Ермакова
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