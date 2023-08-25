Россиянам раскрыли новую схему мошенничества

ВТБ: мошенники обещают деньги под высокий процент с кешбэком от Госуслуг и ЦБ

Мошенники стали притворяться сотрудниками Госуслуг и Центробанка и убеждать россиян положить деньги на депозит в банке. Злоумышленники объясняют, что после роста ключевой ставки и последующим за ним повышением ставок по вкладам в банках это стало выгодно. Такую схему раскрыл ВТБ, исследование есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Злоумышленники звонят банковским клиентам с неизвестного номера и для большей убедительности подключают к разговору якобы сотрудника регулятора. В «Центробанке» гражданину рассказывают, что он может разместить средства на «безопасном» счете и даже получить дополнительные деньги с накоплений, так называемый кешбэк.

В случае, если россиянин соглашается, его просят пройти проверку персональных данных, а после сообщить коды из СМС, логины или пароли для входа в учетную запись банковского приложения. Получив доступ к счету клиента, мошенники выводят деньги со счета и исчезают.

Эксперты ВТБ предупреждают, что новый способ обмана особенно опасен тем, что мошенники звонят гражданам под видом сотрудников сразу двух известных государственных структур. Кроме того, злоумышленники опираются на популярную новость о росте ставок по вкладам в крупнейших банках, что не кажется человеку подозрительным.

«На самом деле ни Госуслуги, ни Центробанк никогда не будут звонить вам и предлагать разместить деньги, да еще и на "безопасном" счете с кешбэком. Сразу прерывайте такой диалог и сообщайте о звонке в свой банк, чтобы избежать финансовых проблем», — объяснил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Накануне специалисты «Лаборатории Касперского» также предупредили, что набирает популярность новая схема мошенничества в Telegram. По словам экспертов, злоумышленники маскируются под сервис обмена валюты. Таким образом, они пытаются украсть у русскоязычных пользователей деньги, вместе с тем выманивая личную и финансовую информацию.