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03:32, 24 августа 2023Экономика

Россиянам рассказали о новом мошенничестве через Telegram

Kaspersky Lab: мошенники в Telegram маскируются под сервисы для обмена валюты

Фото: NordWood Themes / Unsplash

Мошенники в Telegram начали использовать новую схему обмана россиян. Об этом сообщили специалисты «Лаборатории Касперского», пишет РИА Новости.

По словам экспертов, злоумышленники маскируются под сервис обмена валюты. «Таким образом, мошенники пытаются украсть у русскоязычных пользователей деньги, вместе с тем выманивая личную и финансовую информацию», — предупредили в компании.

Специалисты пояснили, что мошенники создали ресурс, на котором предлагается обменять валюту и криптовалюту. Когда пользователь хочет воспользоваться услугой, его просят перейти в Telegram-бот, который якобы осуществляет операции по обмену валюты и денежным переводам за границу. Чтобы усыпить бдительность пользователя, злоумышленники предлагают ему забрать наличные в пункте выдачи и даже уточняют удобную для клиента точку выдачи и время. При этом сервис собирает личные данные, включая ФИО и номер телефона, а также банк для оплаты.

Контент-аналитик Kaspersky Lab Ольга Свистунова рекомендовала россиянам обратить внимание на реквизиты для оплаты и насторожиться, если деньги необходимо перевести не юридическому, а физическому лицу — по номеру телефона.

Ранее Росфинмониторинг обнаружил новую схему мошенничества с криптокошельками. Злоумышленники обзванивают россиян и предлагают помочь вывести средства. Для этого они убеждают их заплатить некий «налог на легализацию».

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    Марина Совина
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