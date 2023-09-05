На Кубе заявили о принуждении людей к участию в конфликте на Украине

МИД Кубы: раскрыта сеть торговцев людьми, их принуждали воевать на Украине

На Кубе раскрыта сеть торговцев людьми, которые принуждали участвовать в военных действиях на Украине, в основном жертвами становились граждане страны. Соответствующее заявление опубликовал МИД Кубы.

В заявлении говорится, что Куба не является стороной конфликта на Украине и занимает нейтральную позицию. «Враги Кубы распространяют искаженную информацию, направленную на то, чтобы очернить имидж страны», — сказано в опубликованном документе.

«Куба занимает твердую и четкую историческую позицию против наемничества и играет активную роль в Организации Объединенных Наций в отказе от вышеупомянутой практики», — отметили в МИД.

Ранее стало известно, что Куба желает присоединиться к БРИКС (альянс Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР). Об этом заявила глава МИД ЮАР Наледи Пандор.