На Кубе заявили о принуждении людей к участию в конфликте на Украине
На Кубе раскрыта сеть торговцев людьми, которые принуждали участвовать в военных действиях на Украине, в основном жертвами становились граждане страны. Соответствующее заявление опубликовал МИД Кубы.
В заявлении говорится, что Куба не является стороной конфликта на Украине и занимает нейтральную позицию. «Враги Кубы распространяют искаженную информацию, направленную на то, чтобы очернить имидж страны», — сказано в опубликованном документе.
«Куба занимает твердую и четкую историческую позицию против наемничества и играет активную роль в Организации Объединенных Наций в отказе от вышеупомянутой практики», — отметили в МИД.
Ранее стало известно, что Куба желает присоединиться к БРИКС (альянс Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР). Об этом заявила глава МИД ЮАР Наледи Пандор.