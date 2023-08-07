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19:34, 7 августа 2023Мир

В ЮАР назвали все 23 желающие присоединиться к БРИКС страны

Глава МИД ЮАР назвала все 23 желающие присоединиться к БРИКС страны

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

О своем желании присоединиться к БРИКС (альянс Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР) заявили лидеры 23 стран, сообщила глава МИД ЮАР Наледи Пандор. Ее цитирует РИА Новости.

«Мы получили официальные выражения заинтересованности от лидеров 23 стран о вступлении в БРИКС». — сказала она, добавив, что неофициальных запросов от вступлении в организацию было получено еще больше.

В списке стран, желающих вступить в БРИКС и подавших заявки в официальном порядке, по словам дипломата, значатся Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Куба, Египет, Эфиопия, Гондурас, Индонезия, Иран, Казахстан, Кувейт, Марокко, Нигерия, Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Венесуэла и Вьетнам.

Ранее политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок в разговоре с «Лентой.ру» назвал Венесуэлу, Боливию и Египет главными кандидатами на вступление в БРИКС.

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