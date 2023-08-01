Названы главные кандидаты на вступление в БРИКС

Политолог Бышок: Венесуэла, Боливия и Египет — кандидаты на вступление в БРИКС

Венесуэла, Боливия и Египет — главные кандидаты на вступление в БРИКС (альянс Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР). Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщил политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок.

«Эти три большие страны уже заявили о своем интересе к БРИКС. Их объединяет то, что они незападные и имеют спорную с точки зрения демократичности политическую систему. Они понимают, что если заключат договоренности с существующим БРИКС, то им никто предъявлять претензии за недемократичные выборы не будет. Потому что в рамках БРИКС это не обсуждается», — рассказал политолог.

Бышок отметил, что изначальная задача альянса была в том, чтобы создать некое экономическое объединение, которым не доминировали бы США и другие западные страны.

«Затем постепенно стали говорить о том, что БРИКС — это не только дружба на экономической основе, но и другие способы объединения, помимо тех, которые затрагивают политическую составляющую», — объяснил отсутствие политических вопросов в объединении собеседник «Ленты.ру».

БРИКС остается, на мой взгляд, больше пока еще структурой, которая пытается найти себя, чем той структурой, которая готова показать какой-то альтернативный вариант глобализации — незападный Станислав Бышок политолог

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что тематика расширения БРИКС стоит высоко в повестке дня. По словам пресс-секретаря российского лидера, на предстоящем саммите БРИКС члены объединения планируют обсудить нюансы в плане его расширения.

Он также отметил, что интерес к группе БРИКС говорит о большом потенциале, растущем авторитете и прикладном значении объединения.

