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12:33, 1 августа 2023Мир

Песков высказался о перспективах расширения БРИКС

Песков заявил, что тематика расширения БРИКС стоит высоко в повестке дня

Фото: Nic Bothma / Reuters

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что тематика расширения БРИКС (альянс Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР) стоит высоко в повестке дня. Его во вторник, 1 августа, цитирует РИА Новости.

По словам пресс-секретаря российского лидера, на предстоящем саммите БРИКС члены объединения планируют обсудить нюансы в плане его расширения. «Это очень важная тема, потому что мы видим, что все больше и больше стран делают заявления о своих намерениях присоединиться к этой группе», — сказал Песков.

Он также отметил, что подобный интерес к группе БРИКС говорит о большом потенциале, растущем авторитете и прикладном значении объединения.

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    Варвара Кошечкина
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