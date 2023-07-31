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23:33, 31 июля 2023Мир

Боливия официально заявила о желании вступить в БРИКС

Глава МИД Майта: Боливия официально заявила о желании вступить в группу БРИКС
Рохелио Майта

Рохелио Майта. Фото: Lauren Justice / Reuters

Боливия официально заявила о желании вступить в группу БРИКС, заявил министр иностранных дел республики Рохелио Майта. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Мы хотим сообщить, что президент Боливии Луис Арсе официально уведомил о желании Боливии присоединиться к группе», — отметил он. По его словам, страна стремится к устойчивому и инклюзивному развитию, укрепляя сотрудничество с развивающимися экономиками.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ, глава секретариата «Форума партнерства Россия — Африка» Олег Озеров сообщил, что многие страны Африки, включая Эфиопию, выразили желание присоединиться к БРИКС (альянс Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР). По его словам, он не стал подсчитывать точное количество таких стран, так как их число растет.

В июне ЮАР допустила отказ пригласить президента России Владимира Путина на саммит БРИКС из-за ордера Международного уголовного суда (МУС).

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    Марина Совина
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