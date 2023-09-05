Юрист заявила об угрозе депортации Панина в Россию

Юрист Нечаева допустила депортацию Панина в Россию после дебоша в Эстонии

Актера Алексея Панина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) могут депортировать в Россию после дебоша в Эстонии, полагает юрист Екатерина Нечаева. Об этом она высказалась в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Панина задержали в Эстонии за попытку взлома чужих домов и пьяный дебош. По предварительной информации, ночью артист, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался проникнуть в дома жителей Таллина, перепутав их со своим отелем, а также бил посуду на улице. Очевидцы вызвали полицию, которая увезла Панина сначала в участок, а потом — в вытрезвитель.

«Эстония является страной Евросоюза, где за нарушение общественного порядка, являющегося административным правонарушением, предусмотрена депортация. Таким образом, Панина действительно могут депортировать. При возвращении в РФ Панин может быть задержан и осужден по статье 280 Уголовного кодекса РФ, поскольку ранее допускал соответствующие высказывания», — прокомментировала Нечаева.

Однако юрист также допустила, что, учитывая данные обстоятельства, Эстония может не применить к актеру такую меру наказания.

В начале мая МВД объявило актера в розыск. Он стал фигурантом дела об оправдании терроризма из-за комментариев о взрыве на Крымском мосту. В августе прокуратура начала проверку в отношении Панина на предмет публичных призывов к террористической деятельности в интернете, дискредитацию Вооруженных сил (ВС РФ), а также на призывы к нарушению целостности территории страны. Поводом стало интервью журналистке Ксении Собчак.

