Прокуратура Москвы проверит Панина на призывы к терроризму

Прокуратура Москвы проверит актера Алексея Панина на призывы к терроризму

Прокуратура Москвы проверит российского актера Алексея Панина на публичные призывы к террористической деятельности в интернете, дискредитацию Вооруженных сил (ВС РФ), а также на призывы к нарушению целостности территории страны. Об этом сообщает ТАСС.

Ориентировочно, проверка завершится до сентября и будет продлена, в случае необходимости.

Ранее стало известно, что Следственный комитет (СК) проверит журналистку и телеведущую Ксению Собчак на публичное оправдание терроризма из-за интервью с актером Алексеем Паниным.

Интервью с Паниным было опубликовано на YouTube-канале «Осторожно: Собчак» 31 июля. В нем артист рассказал Собчак об отъезде из России, жизни в Испании и работе с российскими режиссерами, а также о своих сексуальных предпочтениях.

Позже актер Виктор Сухоруков отреагировал на заявление Панина, нелестно отозвавшегося о нем в интервью журналистке.