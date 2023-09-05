Звезда культовой команды КВН высказался об уходе из Comedy Club

Звезда КВН Никулин словами «как-то не сложилось» объяснил уход из Comedy Club

Экс-участник культовой команды КВН «Дети лейтенанта Шмидта», актер Дмитрий Никулин высказался об уходе из шоу Comedy Club, в котором он вместе с коллегой Григорием Малыгиным выступал, когда проект только появился. Его слова приводит NGS.

«Нас приглашали в Comedy: мы в первых трех выпусках были, но потом как-то не сложилось с ними», — объяснил звезда КВН. Другие подробности о прекращении работы с телепроектом он не раскрыл.

Юморист также сравнил нынешний КВН с тем, что был в 90-е. По мнению Никулина, сегодня «Клуб веселых и находчивых» сильно изменился. Так, по его словам, сейчас в КВН больше команд, которые играют одновременно.

Ранее бывший участник команд КВН «Уездный город» и «Лица уральской национальности» Стас Ярушин описал участие в телеигре словами «проходил все стадии ада» и назвал проект «адским в хорошем смысле слова движением». Вместе с тем он подчеркнул, что «Клуб веселых и находчивых» выступил социальным лифтом для него и других юмористов.