Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:44, 5 сентября 2023Интернет и СМИ

Звезда культовой команды КВН высказался об уходе из Comedy Club

Звезда КВН Никулин словами «как-то не сложилось» объяснил уход из Comedy Club

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Экс-участник культовой команды КВН «Дети лейтенанта Шмидта», актер Дмитрий Никулин высказался об уходе из шоу Comedy Club, в котором он вместе с коллегой Григорием Малыгиным выступал, когда проект только появился. Его слова приводит NGS.

«Нас приглашали в Comedy: мы в первых трех выпусках были, но потом как-то не сложилось с ними», — объяснил звезда КВН. Другие подробности о прекращении работы с телепроектом он не раскрыл.

Юморист также сравнил нынешний КВН с тем, что был в 90-е. По мнению Никулина, сегодня «Клуб веселых и находчивых» сильно изменился. Так, по его словам, сейчас в КВН больше команд, которые играют одновременно.

Ранее бывший участник команд КВН «Уездный город» и «Лица уральской национальности» Стас Ярушин описал участие в телеигре словами «проходил все стадии ада» и назвал проект «адским в хорошем смысле слова движением». Вместе с тем он подчеркнул, что «Клуб веселых и находчивых» выступил социальным лифтом для него и других юмористов.

Что думаешь? Оцени!
    Маргарита Щигарева
    Обсудить
    Последние новости

    Украина перешла в наступление под Угледаром. Какими силами ВСУ пытаются прорвать российскую оборону?

    Microsoft предупредила об окончании поддержки Windows 11 21H2

    Россиян научили распоряжаться деньгами

    Два крупнейших платежных сервиса Узбекистана приостановили переводы за рубеж

    Вуди Аллен назвал культуру отмены глупой

    Охлобыстин сообщил о состоянии Ефремова в тюрьме

    В «Арисе» раскрыли условия нового контракта с Кокориным

    Пользователи Reddit рассказали об изменивших их жизнь незначительных решениях

    Известная порноактриса раскрыла свой заработок

    Россиянам назвали модную офисную одежду на осень

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости