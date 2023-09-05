В Грузии отказались поддерживать инициативу о переносе празднования Дня Победы

Парламент Грузии не поддержал законопроект о переносе Дня Победы с 9 на 8 мая

В парламенте Грузии не поддержали в первом чтении законопроект о переносе празднования Дня Победы с 9 на 8 мая. Трансляция заседания велась на сайте законодательного органа республики.

Инициаторами законопроекта выступили оппозиционные депутаты Теона Акубардия и Армаз Ахвледиани. Во время голосования за внесение соответствующих изменений в Трудовой кодекс страны выступили 20 парламентариев при необходимых для их принятия 76 голосах.

Выступая с трибуны, Акубардия призвала отмечать День Победы в один день с Европой, а не с Россией, перенеся официальный выходной на 8 мая. В свою очередь депутаты от правящей партии «Грузинская мечта» подвергли критике законопроект, предположив, что он послужит расколу общества, которое привыкло отмечать праздник 9 мая.