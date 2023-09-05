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12:06, 5 сентября 2023Бывший СССР

В Раде опровергли сведения о повальной экстрадиции призывников из стран Европы

Депутат Рады Вениславский: массовой экстрадиции призывников из Европы не будет

Фото: Wojciech Grzedzinski / Anadolu Agency / Getty Images

Массовой экстрадиции призывников, уклонившихся от службы в армии, не будет, заявил член парламентского комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Его слова передает Telegram-канал «Политика страны».

«Уголовная ответственность носит персонализированный индивидуальный характер. Соответственно, по каждому факту нужно обращаться и давать соответствующие документы о том, что личность скрывается от органов досудебного расследования, и после этого можно задействовать процедуру экстрадиции», — сказал депутат.

Он также отметил, что решение об экстрадиции, согласно европейским стандартам, может быть оспорено в судах Польши, Болгарии и иных государств.

Ранее сообщалось, что Польша приступила к выдаче Киеву мужчин призывного возраста, покинувших Украину после начала спецоперации. Как заявляется, киевской стороне передали граждан, которые занимались переправкой нелегальных мигрантов из Белоруссии в Евросоюз.

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    Алевтина Запольская
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