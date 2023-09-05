Жара снизила способность тропических лесов поглощать углекислый газ

Nature Climate Change: тропики теряют способность поглощать углерод из-за жары

Ученые Университета Лидса показали, что тропические леса Южной Америки теряют способность поглощать углерод из атмосферы, когда условия становятся исключительно жаркими и засушливыми. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Climate Change.

Известно, что тропические леса выступают в качестве природного резервуара углерода, которые поглощают избыток углекислого газа из атмосферы и смягчают последствия глобального потепления. Однако было показано, что в 2015-2016 годах, когда Эль-Ниньо способствовал засухам и рекордно высоким температурам воздуха, леса Южной Америки не смогли функционировать в качестве поглотителя углерода.

Эль-Ниньо, также известное как Южная осцилляция, представляет собой естественное колебание температуры поверхности моря в экваториальной части Тихого океана. Положительная фаза Эль-Ниньо возникает, когда нагретые приповерхностные воды смещаются к востоку, в сторону Северной и Южной Америки, что вызывает сдвиг в мировой климатической системе.

Исследователи изучили рост деревьев на 123 участках в лесах Амазонии и тропической части Южной Америки в течение нескольких десятилетий. На протяжении последних 30 лет леса служили поглотителями углерода, и рост древесины превышал гибель деревьев, однако в 2015-2016 годах последний показатель повысился из-за жары и засухи. Среднемесячное повышение температуры составило 0,5 градуса Цельсия, а на 99 участках наблюдался дефицит воды.

Ранее на участках происходило накапливание около трети тонны углерода на гектар в год, однако этот показатель снизился до нуля из-за жарких и засушливых условий, которые способствовали потере биомассы. Ожидалось, что более влажные леса будут наиболее уязвимыми для экстремальной погоды, но оказалось, что наибольший стресс испытали деревья, которые в большей степени приспособлены к сухому климату.

Авторы отмечают, что результаты исследования также демонстрируют, что Эль-Ниньо оказало не самое худшее воздействие на нетронутые леса, а гибель деревьев увеличилась на периферии, где леса были фрагментированы из-за вырубок. Вырубка делает среду более сухой и жаркой, что усиливает воздействие на деревья. Таким образом, сохранившиеся влажные леса продолжают играть роль в смягчении климата и удержании углерода.