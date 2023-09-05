Назван способ ускорить Windows 11

HotHardware: «Проводник» в Windows 11 можно ускорить нажатием кнопки F11

Пользователи соцсетей нашли способ ускорения встроенного в Windows 11 «Проводника». Об этом сообщает издание HotHardware.

Журналисты медиа отметили, что пользователи актуальной версии Windows 11 часто жалуются на низкую скорость работы файлового менеджера «Проводник». Также авторы обратили внимание на публикацию в соцсети X (бывшая Twitter) пользователя под ником VivyVCCS, который рассказал, как ускорить работу программы.

По словам специалиста, файловый менеджер может тормозить из-за обновления панели навигации, к которой «Проводник» обращается при открытии каждой папки. VivyVCCS выяснил, что панель можно отключить, если дважды нажать на системную кнопку F11 — зайти в полноэкранный режим и выйти из него.

Публикацию энтузиаста выложили на Reddit, посетители которого подтвердили, что указанный способ работает. «Я тестировал этот лайфхак на музыкальной папке более чем с 1800 подпапками и более чем 25 тысячами файлов: все открывается мгновенно, потрясающе», — отметил пользователь под ником err404t. По словам автора, подобное быстродействие «Проводника» он не видел с момента выхода Windows 7.

В начале сентября специалисты корпорации Microsoft призвали пользователей Windows 11 21H2 обновить свои ПК. Представители компании напомнили, что 10 октября закончится поддержка ОС.