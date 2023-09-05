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13:02, 5 сентября 2023Мир

Германия передала Украине партию снарядов для Gepard

Германия передала Украине партию снарядов для зенитной установки Gepard

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Германия передала Украине партию 35-миллиметровых снарядов для самоходной зенитной установки Gepard. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, пишет ТАСС.

Точный объем партии боеприпасов неизвестен. Писториус отметил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) нужны и средства противовоздушной обороны, и боеприпасы.

Также о поставках боеприпасов ВСУ сообщил немецкий промышленный концерн Rheinmetall. «До конца этого года должно быть произведено и поставлено 40 тысяч снарядов», — сказано в сообщении.

Всего с начала военного конфликта Германия предоставила ВСУ 32 установки Gepard.

Ранее Писториус пообещал, что наладит производство боеприпасов для установок Gepard. Снаряды будут передаваться Украине.

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    Александр Слабиев
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