Германия передала Украине партию снарядов для Gepard

Германия передала Украине партию снарядов для зенитной установки Gepard

Германия передала Украине партию 35-миллиметровых снарядов для самоходной зенитной установки Gepard. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, пишет ТАСС.

Точный объем партии боеприпасов неизвестен. Писториус отметил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) нужны и средства противовоздушной обороны, и боеприпасы.

Также о поставках боеприпасов ВСУ сообщил немецкий промышленный концерн Rheinmetall. «До конца этого года должно быть произведено и поставлено 40 тысяч снарядов», — сказано в сообщении.

Всего с начала военного конфликта Германия предоставила ВСУ 32 установки Gepard.

Ранее Писториус пообещал, что наладит производство боеприпасов для установок Gepard. Снаряды будут передаваться Украине.