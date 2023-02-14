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11:21, 14 февраля 2023Мир

Германия объявила о налаживании производства боеприпасов для поставок Украине

Глава Минобороны Германии заявил о налаживании производства боеприпасов для ЗСУ Gepard

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Германия налаживает производство боеприпасов для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, чтобы поставить их Украине. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, передает Reuters.

По его словам, соответствующие контракты подписаны. Писториус также обратился к представителям оборонной промышленности с просьбой увеличить мощности на производстве боеприпасов.

Ранее, 8 февраля, Минобороны Германии сообщило, что Берлин передал Киеву две зенитные самоходные установки Gepard и пять бронированных патрульных автомобилей. Всего с начала конфликта Берлин направил 32 самоходные установки и 6 тысяч боеприпасов к ним.

В начале февраля источники в Минобороны ФРГ заявляли, что из-за отсутствия необходимого числа техники Германия намерена выкупить 15 единиц ранее проданных Катару ЗСУ, чтобы поставить их Украине.

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Варвара Кошечкина
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