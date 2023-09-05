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02:06, 5 сентября 2023Из жизни

Женщина установила скрытую камеру в комнате и поймала арендодателя-извращенца

Фото: Possessed Photography / Unsplash

Жительница Китая заметила, что в ее съемную комнату кто-то заходит в ее отсутствие, установила скрытую камеру и поймала своего арендодателя-извращенца. Об этом сообщает The Thaiger.

Женщина по имени Сяо Ли из провинции Чжэцзян снимала одну из комнат в доме, разделенном арендодателем на восемь частей. В августе китаянка стала замечать, что коврик на полу каждый раз оказывался сдвинут, и заподозрила, что кто-то проникает в помещение, пока ее нет дома.

Она установила камеру наблюдения, которая реагирует на движение и после срабатывания присылает хозяину оповещение на мобильный телефон. Камера включилась, когда Сяо Ли была на работе. Женщина увидела, что в комнату вошел 60-летний арендодатель и направился к кровати, на которой лежало ее нижнее белье. Мужчина спустил штаны и принялся мастурбировать ее исподним. Закончив, он положил белье обратно и вышел.

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Сяо Ли обратилась в полицию и добилась, чтобы арендодателя наказали. Прокурор постановил арестовать его на шесть дней за незаконное вторжение и обязал выплатить пострадавшей 200 юаней (2,6 тысячи рублей) компенсации. Мужчина признал вину, однако после выхода из тюрьмы заявил, что не намерен платить. Он сказал, что, если пострадавшая хочет денег, «она может обратиться в суд».

Сяо Ли, которая уже нашла новое жилье, рассказала, что после случившегося до сих пор не может нормально питаться, так как ее постоянно тошнит. Кроме того, ей приходится спать с включенным светом. Китаянка заявила, что собирается получить компенсацию за нанесенный ущерб, «даже если на это уйдет много времени».

Ранее сообщалось, что полиция в американском штате Невада арестовала извращенца, который ворвался по меньшей мере в два дома вблизи озера Тахо. Мужчина ласкал спящих женщин.

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    Никита Савин
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