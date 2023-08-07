Извращенец ворвался в дома к женщинам и начал ласкать им ноги

В США мужчина ворвался в дома к спящим женщинам и начал ласкать им ноги

Полиция в американском штате Невада арестовала извращенца, который ворвался по меньшей мере в два дома вблизи озера Тахо и начал ласкать ноги спящих женщин. Об этом сообщает The Daily Beast.

Мужчину идентифицировали как 26-летнего Марка Энтони Гонзалеса. К тому времени он уже был известен полиции: его подозревали в совершении ряда других преступлений, совершенных в этой местности, в том числе похищении женской обуви и незаконном проникновении на частную территорию.

В полиции подчеркнули, что дерзость совершаемых Гонзалесом преступлений со временем возросла. «В утренние часы взрослый мужчина зашел в два кондоминиума, открыв незапертые двери. Оказавшись внутри, он подошел к кроватям и потрогал ноги двух женщин, не имеющих отношения друг к другу», — рассказали в полиции.

В обоих случаях женщины проснулись, когда американец тер их ноги. Осознав, что происходит, и та, и другая набросились на него и обратили его в бегство.

Мужчине грозит обвинение в двух случаях проникновения в помещение со взломом и двух случаях нападения.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре студент политехнического института заглянул с помощью телефона под юбку девушки и попал под суд. У сингапурца изъяли все электронные устройства, однако никаких других видеозаписей или фотографий, снятых из-под юбок девушек, там не было.