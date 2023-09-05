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10:02, 5 сентября 2023Бывший СССР

Стало известно о переходе ВСУ в наступление под Угледаром

Комбат Ходаковский сообщил о переходе ВСУ в наступление под Угледаром

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли в наступление на участке Новодонецкое — Новомайорское под Угледаром. Об этом в Telegram сообщил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

«После нескольких дней артподготовки противник перешёл к наступательным действиям на участке Новодонецкое — Новомайорское», — заявил он.

По словам Ходаковского, наибольшая активность наблюдается в районе поселка Новодонецкое. Украинская армия предпринимает попытки прорыва с применением большого количества военной техники.

Ранее стало известно о попытках ВСУ пробиться к Мелитополю. Тяжелые бои идут на запорожском направлении, однако российские военные сдерживают напор противника.

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    Алевтина Запольская
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