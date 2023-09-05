Стало известно о переходе ВСУ в наступление под Угледаром

Комбат Ходаковский сообщил о переходе ВСУ в наступление под Угледаром

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли в наступление на участке Новодонецкое — Новомайорское под Угледаром. Об этом в Telegram сообщил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

«После нескольких дней артподготовки противник перешёл к наступательным действиям на участке Новодонецкое — Новомайорское», — заявил он.

По словам Ходаковского, наибольшая активность наблюдается в районе поселка Новодонецкое. Украинская армия предпринимает попытки прорыва с применением большого количества военной техники.

Ранее стало известно о попытках ВСУ пробиться к Мелитополю. Тяжелые бои идут на запорожском направлении, однако российские военные сдерживают напор противника.