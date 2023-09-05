Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:54, 5 сентября 2023Экономика

Россиян научили распоряжаться деньгами

Эксперт Бахтин: в инвестиции нельзя вкладывать последние сбережения

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Желающим инвестировать россиянам не стоит вкладывать в акции последние сбережения. Об этом заявил «Газете.Ru» инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

Во-первых, перед тем как инвестировать, важно накопить финансовую подушку. Эти сбережения помогут не снижать качество жизни в период возможных форс-мажоров. Держать подушку безопасности лучше «под рукой» — в наличных или на депозитах, посоветовал эксперт.

Во-вторых, процесс инвестирования станет более осознанным, если будет определена цель вложений. Кроме того, для цели должен быть установлен примерный срок. Например, поставить цель купить земельный участок через три года. Состав инструментов в портфеле инвестора будет зависеть от цели, срока, суммы изначальных вложений, основной валюты инвестиций и риск-профиля (индивидуального отношения к риску). Так, если цель долгосрочная (например, накопления на пенсию), в составе портфеля будут преобладать акции, поскольку с их помощью лучше всего получить доходность на длинной дистанции.

Материалы по теме:
Безработица, бедность и коррупция. Почему самая развитая страна Африки столкнулась с жесточайшим кризисом?
Безработица, бедность и коррупция.Почему самая развитая страна Африки столкнулась с жесточайшим кризисом?
2 сентября 2023
Мир накрывает волна банкротств. Эпоха легких денег закончилась. Что теперь будет с мировой экономикой?
Мир накрывает волна банкротств.Эпоха легких денег закончилась. Что теперь будет с мировой экономикой?
28 августа 2023

В-третьих, важно инвестировать регулярно. Для этого нужно определиться с тем, сколько денег россиянин может потратить на вложения ежемесячно — например, 10-20 процентов от дохода.

Кроме того, важно распределять вложения — не только по видам активов, но и по валютному принципу. Например, тем, кто зарабатывает и тратит в основном в рублях, оптимальной долей сбережений в валюте и валютных инструментах будет 30-40 процентов, что поможет минимизировать потери из-за курсовой волатильности.

Также нельзя пренебрегать помощью профессионалов, которые могут помочь определить риск-профиль и составить личный финансовый план.

Ранее россиянам посоветовали не переводить в иностранные валюты все сбережения. По мнению экспертов, оптимально хранить не в рублях лишь часть сбережений.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Черкасова
    Обсудить
    Последние новости

    Украина перешла в наступление под Угледаром. Какими силами ВСУ пытаются прорвать российскую оборону?

    Россиянин пропал без вести в горах Башкирии

    Второй из крупнейших застройщиков Китая сумел избежать дефолта

    Лавров примет участие в АСЕАН

    Германия передала Украине партию снарядов для Gepard

    Названы способы избавиться от последствий обжорства

    Состояние избитого под Ростовом участника СВО ухудшилось

    Опубликован список самых востребованных в рекламе артистов

    Российский студент решил поджечь релейные шкафы и попался

    Microsoft предупредила об окончании поддержки Windows 11 21H2

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости