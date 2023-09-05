Россиян научили распоряжаться деньгами

Эксперт Бахтин: в инвестиции нельзя вкладывать последние сбережения

Желающим инвестировать россиянам не стоит вкладывать в акции последние сбережения. Об этом заявил «Газете.Ru» инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

Во-первых, перед тем как инвестировать, важно накопить финансовую подушку. Эти сбережения помогут не снижать качество жизни в период возможных форс-мажоров. Держать подушку безопасности лучше «под рукой» — в наличных или на депозитах, посоветовал эксперт.

Во-вторых, процесс инвестирования станет более осознанным, если будет определена цель вложений. Кроме того, для цели должен быть установлен примерный срок. Например, поставить цель купить земельный участок через три года. Состав инструментов в портфеле инвестора будет зависеть от цели, срока, суммы изначальных вложений, основной валюты инвестиций и риск-профиля (индивидуального отношения к риску). Так, если цель долгосрочная (например, накопления на пенсию), в составе портфеля будут преобладать акции, поскольку с их помощью лучше всего получить доходность на длинной дистанции.

В-третьих, важно инвестировать регулярно. Для этого нужно определиться с тем, сколько денег россиянин может потратить на вложения ежемесячно — например, 10-20 процентов от дохода.

Кроме того, важно распределять вложения — не только по видам активов, но и по валютному принципу. Например, тем, кто зарабатывает и тратит в основном в рублях, оптимальной долей сбережений в валюте и валютных инструментах будет 30-40 процентов, что поможет минимизировать потери из-за курсовой волатильности.

Также нельзя пренебрегать помощью профессионалов, которые могут помочь определить риск-профиль и составить личный финансовый план.

Ранее россиянам посоветовали не переводить в иностранные валюты все сбережения. По мнению экспертов, оптимально хранить не в рублях лишь часть сбережений.