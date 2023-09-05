Россиянка привезла из Турции пять килограммов украшений и попалась на таможне

СТУ: таможенники в Новосибирске изъяли у россиянки пять килограммов украшений

Российская туристка привезла из Турции пять килограммов различных украшений и попалась правоохранителям. Об этом сообщила пресс-служба Сибирского таможенного управления (СТУ).

В ведомстве уточнили, что 57-летняя жительница Барнаула прибыла из Стамбула в аэропорт Толмачево Новосибирска. Когда пассажирка проходила «зеленый коридор», в ее багаже обнаружили незадекларированные драгоценности.

У туристки изъяли 429 украшений: колец, браслетов, цепей, сережек, заколок и брошей из белого и желтого металла. При этом у нее не было документов, в которых была бы указана стоимость товаров. Россиянка, в свою очередь, заявила, что купила драгоценности на рынке в Турции и привезла их для родственников.

Таможенники отправили груз на экспертизу, чтобы определить его стоимость, а в отношении нарушительницы возбудили административное дело по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ («Недекларирование товаров»).

Ранее таможня в Шереметьево изъяла у россиянина швейцарские часы за 4,5 миллиона рублей. Турист привез аксессуар из Лондона и не знал, что его необходимо декларировать.