Human Rights Watch подтвердили гибель жителей Изюма от кассетных снарядов ВСУ

От обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) кассетными снарядами в 2022 году погибли мирные жители города Изюм в Харьковской области. Эту информацию подтвердила правозащитная неправительственная международная организация Human Rights Watch (HRW), пишет РИА Новости.

«Мы выяснили это после того, как русские ушли, и наши исследователи отправились туда, чтобы изучить военные преступления и зверства, которые были совершены, — и они повсюду увидели остатки кассетных боеприпасов», — рассказала представитель организации Мэри Уорхэм.

По ее словам, жители показали прибывшим исследователям направление, с которого был открыт огонь, и это позволило определить, что удары наносили украинские силы. Она добавила, что у организации «есть подробные свидетельства о гражданских лицах, которые были убиты или ранены».

В конце июня HRW обнаружила доказательства «неизбирательного использования» украинской армией запрещенных противопехотных мин. Организация направляла письмо в правительство Украины, но не получила ответа.