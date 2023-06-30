Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:57, 30 июня 2023Мир

Правозащитники обвинили ВСУ в использовании запрещенного оружия против ВС России

HRW обвинили ВСУ в использовании запрещенных противопехотных мин против ВС России

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) обнаружила новые доказательства «неизбирательного использования» Вооруженными силами Украины (ВСУ) запрещенных противопехотных мин против российских войск. Об этом говорится на сайте организации.

HRW призвала правительство Украины выполнить взятое ранее обязательство не применять запрещенное оружие, провести соответствующее расследование и привлечь виновных к ответственности. «Обязательство украинского правительства расследовать очевидное использование его военными запрещенных противопехотных мин является важным признанием его обязанности защищать гражданское население», — говорится в заявлении Стива Гуса, директора по вооружениям HRW.

Организация уже отправила письмо с фактами нарушений со стороны ВСУ правительству Украины в мае, но так и не получила ответа. Посольство Украины в Вашингтоне тоже не сразу ответило на запрос агентства Reuters о комментарии.

Украина в 2005 году ратифицировала международный договор 1997 года о запрете противопехотных мин и обязательном уничтожении запасов этого оружия. Россия не присоединилась к этому договору.

Как стало известно ранее из доклада ООН, более 40 заключенных в тюрьмах Украины сообщили о пытках и сексуальном насилии. Кроме того, организация обеспокоена ростом числа случаев нарушения закона со стороны украинских силовиков с 24 февраля 2022 года.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об ударе неизвестных беспилотников по базе ЧВК «Вагнер» в Ливии

    Врач развеял миф о лечении ожогов

    Правозащитники обвинили ВСУ в использовании запрещенного оружия против ВС России

    Всемирный банк выделит Украине кредит в 1,5 миллиарда долларов

    В российском регионе ввели режим ЧС

    Стало известно о попытке наступления ВСУ с техникой НАТО в районе Артемовска

    В России показали дрон-разведчик «Комар» с системой стабилизации

    Психолог рассказала о правилах завершения отношений с партнером

    Кинолог перечислил порядок действий при обнаружении блох у собаки

    Тревел-блогер перечислил преимущества российских женщин перед австралийками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости