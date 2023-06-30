Правозащитники обвинили ВСУ в использовании запрещенного оружия против ВС России

HRW обвинили ВСУ в использовании запрещенных противопехотных мин против ВС России

Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) обнаружила новые доказательства «неизбирательного использования» Вооруженными силами Украины (ВСУ) запрещенных противопехотных мин против российских войск. Об этом говорится на сайте организации.

HRW призвала правительство Украины выполнить взятое ранее обязательство не применять запрещенное оружие, провести соответствующее расследование и привлечь виновных к ответственности. «Обязательство украинского правительства расследовать очевидное использование его военными запрещенных противопехотных мин является важным признанием его обязанности защищать гражданское население», — говорится в заявлении Стива Гуса, директора по вооружениям HRW.

Организация уже отправила письмо с фактами нарушений со стороны ВСУ правительству Украины в мае, но так и не получила ответа. Посольство Украины в Вашингтоне тоже не сразу ответило на запрос агентства Reuters о комментарии.

Украина в 2005 году ратифицировала международный договор 1997 года о запрете противопехотных мин и обязательном уничтожении запасов этого оружия. Россия не присоединилась к этому договору.

Как стало известно ранее из доклада ООН, более 40 заключенных в тюрьмах Украины сообщили о пытках и сексуальном насилии. Кроме того, организация обеспокоена ростом числа случаев нарушения закона со стороны украинских силовиков с 24 февраля 2022 года.