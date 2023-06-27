Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:13, 27 июня 2023Мир

В ООН рассказали о пытках заключенных в тюрьмах Украины

Доклад ООН: более 40 заключенных в тюрьмах Украины сообщили о пытках и сексуальном насилии

Более 40 заключенных в тюрьмах Украины сообщили о пытках и сексуальном насилии. Об этом сказано в докладе ООН.

«Из опрошенных задержанных, связанных с конфликтом, 43 (34 мужчины и 9 женщин) предоставили достоверные рассказы о пытках и жестоком обращении», — говорится в документе.

По их словам, насилие совершали сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и надзиратели в неофициальных местах содержания под стражей или — в гораздо меньшей степени — в официальных следственных изоляторах.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости
    ФСБ заявила о прекращении дела против Пригожина о вооруженном мятеже
    Обнаружена новая причина метастаз рака
    Московская пенсионерка лишилась денег из-за мошеннической рекламы в Telegram
    Наряд Кендалл Дженнер на модном показе сравнили с подгузником
    Россияне назвали свои главные материальные ценности
    Известные артисты и блогеры проведут лекции для россиян
    В ООН рассказали о пытках заключенных в тюрьмах Украины
    «Одноклассники» нашли способ создания более интересного контента
    В московской квартире мужчина пригрозил взорвать гранату в квартире с женой
    Поклонница Пинк бросила к ее ногам прах своей матери во время концерта
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.