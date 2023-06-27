В ООН рассказали о пытках заключенных в тюрьмах Украины

Доклад ООН: более 40 заключенных в тюрьмах Украины сообщили о пытках и сексуальном насилии

Более 40 заключенных в тюрьмах Украины сообщили о пытках и сексуальном насилии. Об этом сказано в докладе ООН.

«Из опрошенных задержанных, связанных с конфликтом, 43 (34 мужчины и 9 женщин) предоставили достоверные рассказы о пытках и жестоком обращении», — говорится в документе.

По их словам, насилие совершали сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и надзиратели в неофициальных местах содержания под стражей или — в гораздо меньшей степени — в официальных следственных изоляторах.