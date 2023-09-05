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02:54, 5 сентября 2023Бывший СССР

На Украине возбудили дело против возглавляемого новым министром обороны фонда

«Украинские новости»: уголовное дело возбудили против фонда госимущества Украины

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Уголовное дело против руководства украинского фонда государственного имущества, возглавляемого новым министром обороны страны Рустемом Умеровым, возбудили на Украине. Об этом сообщает издание «Украинские новости».

По поручению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, полиция провела проверку по незаконности увольнения независимых членов наблюдательного совета ПАО «Центрэнерго». Уголовное дело заведено по факту грубого нарушения законодательства о труде, отмечает издание. В частности, речь идет об увольнении Валерия Безлепкина и Валерия Щекатурова.

По состоянию на 4 сентября Умеров числился главой фонда. Его заместителем является Александр Федоришин.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский объявил об отставке действующего главы Минобороны Алексея Резникова. Его пост займет Умеров, кандидатуру которого на этой неделе рассмотрят парламентарии.

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    Марина Совина
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