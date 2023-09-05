На фестивале уличного кино в Волгограде покажут отечественные короткометражки

Жителям Волгограда бесплатно покажут отечественные короткометражки в парке

Волгоград стал одним из тысячи городов России, который примет у себя X Фестиваль уличного кино. Об этом сообщает KP.RU.

Жителям города бесплатно покажут семь фильмов с участием Константина Хабенского, Юрия Быкова, участника «Квартета И» Александра Демидова и других. Показ состоится 7 сентября с 19:00 в парке «Комсомольский сад».

Известно, что всего в конкурсную программу вошли отечественные короткометражные ленты, которые экспертное жюри отобрало из более чем 900 заявок. В состав профессионального жюри в том числе вошли актеры Александр Петров и Милош Бикович, писатель Александр Цыпкин, режиссеры Дмитрий Дьяченко и Андрей Кравчук.

В августе сообщалось, что в Казани пройдет всероссийский фестиваль-форум молодой режиссуры «Артмиграция». Участниками мероприятия станут региональные театры «с талантливыми и готовыми к творческим экспериментам постановщиками». При этом их возраст не должен превышать 40 лет.